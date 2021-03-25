Muğla'da 53 okul eTwinning okulu oldu - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde 53 okulun "eTwinning School Türkiye 2021" başvurusu kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere, eTwinning 2021 başvuru sürecinde 53 okulun başvuru yapmaya hak kazandığını söyledi.

Bu okullarda görev yapan, öğretmen ve idarecilere yönelik e Twinning eğitimleri verilmesini planladıklarını belirten Töre," eTwinning okulu olma avantajları, eTwinning okulu olma süreci, eSafety Label başvuru süreci ve eTwinning school label başvuru formu doldurma eğitimleri ile öğretmenlerimiz ve idarecilerimize süreçte rehberlik ettik." dedi.

Muğla'nın rekor bir başarıya imza attığını dile getiren Töre, Ar-Ge merkezi tarafından yürütülen ve eTwinning İl koordinatörü Semra Ayata tarafından düzenlenen eğitimlerin sonunda öğretmenlerin sertifikalarını aldığını kaydetti.

Töre, yürütülen çalışmalar sonucunda e Twinning Okulu başvurusu yapan 53 okulun tamamının rekor başarı ile eTwinnig Okulu seçildiğini ifade etti.