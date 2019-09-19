Son Dakika Haberleri: Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı

6 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 54 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak ve Bağla Koyu açıklarında seyir halindeki fiber tekne ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Durdurulan tekne ve botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 54 kişinin olduğu belirlendi.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Turgutreis İskelesi'ne götürüldü.

Göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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