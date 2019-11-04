Son Dakika Haberleri: Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.


Çavuş Adası açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik botu durdurdu.


Bottaki 37 Suriye, 5 Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Ekipler, Akyarlar açıklarında da 2 ayrı lastik botu durdurdu.

Botlarda Kongo, Myanmar ve Gabon uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Limana getirilen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:32:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]