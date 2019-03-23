Muğla'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı
Adası yakınlarında bir tekneyi durdurdu.
Fiber teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 5 Filistin
ve bir Yemen
uyruklu bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Bodrum iskelesine getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:57 Kaynak: AA
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