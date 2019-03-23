Son Dakika Haberleri: Muğla'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Kargı Adası yakınlarında bir tekneyi durdurdu.


Fiber teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 5 Filistin ve bir Yemen uyruklu bulunduğu belirlendi.

Sahil güvenlik botuyla Bodrum iskelesine getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
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