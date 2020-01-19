Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekibi, Çelebi Adası açıklarında tespit ettiği lastik botu durdurdu. Botta yapılan kontrolde Togo, Pakistan ve Güney Afrika uyruklu 6 düzensiz yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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