Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekibi, Çelebi Adası açıklarında tespit ettiği lastik botu durdurdu. Botta yapılan kontrolde Togo, Pakistan ve Güney Afrika uyruklu 6 düzensiz yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.