Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekibi, Çelebi Adası açıklarında tespit ettiği lastik botu durdurdu. Botta yapılan kontrolde Togo, Pakistan ve Güney Afrika uyruklu 6 düzensiz yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çelebi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak Parkta eşini vurdu, polis ve sağlık ekibi gelinceye kadar başında bekledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 05:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]