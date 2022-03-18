Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

18.03.2022 15:04
Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A'yı Fethiye'de operasyonla yakaladı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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