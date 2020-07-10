Muğla'da 66 bin 359 metre dere temizlendi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2020 yılının 6 aylık döneminde il genelinde 66 Bin 359 metre dere temizliği gerçekleştirildi.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz mevsiminde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte derelerde oluşan kötü kokular ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek için Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından dere temizlikleri yapılıyor.



Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde il genelinde 66 bin 359 metre dere temizliği yaptı.



En fazla dere temizliği Bodrum'da yapıldı



Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde 2020 yılının Ocak ayından itibaren gerçekleştirdiği çalışmalarda Bodrum'da 7 bin 730 metre, Milas'ta 6 bin 310 metre, Yatağan'da 2 bin 650 metre, Menteşe'de 3 bin 720 metre, Ula'da 2 bin 800 metre, Marmaris'te 2 bin 70 metre, Datça'da 4 bin 570 metre, Köyceğiz'de 5 bin 890 metre, Ortaca'da bin 760 metre, Dalaman'da 2 bin 199 metre, Fethiye'de 23 bin 760 ve Seydikemer'de 2 bin 900 metre olmak üzere toplam 66.359 metre dere temizliği gerçekleştirdi.



Büyükşehir'in sorumluğunda Muğla'da 412 dere bulunuyor



Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum'da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas'da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere'de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan'da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe'de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula'da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris'te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça'da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz'de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca'da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman'da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye'de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer'de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1 milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunuyor. - MUĞLA