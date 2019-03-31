Muğla'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, Taşlıca Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir grubun yardım talep ettiği ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, kıyı şeridinde bekleyen düzensiz göçmenleri bota alarak karaya çıkardı.
İşlemlerinin ardından 7 Suriye
uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: AA
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