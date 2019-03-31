Son Dakika Haberleri: Muğla'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Taşlıca Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir grubun yardım talep ettiği ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, kıyı şeridinde bekleyen düzensiz göçmenleri bota alarak karaya çıkardı.

İşlemlerinin ardından 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Güney Ege, Marmaris, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]