Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA
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