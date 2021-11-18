Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.

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