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Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.11.2021 16:37
Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

Hisarcık, Milas, Muğla, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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