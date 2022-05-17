MUĞLA'DA 70 KADIN ÜRETİCİYE SAMAN BALYASI DAĞITILDI

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazide hasadı yapılan otlardan elde edilen saman balyaları, kadın üreticilere dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Milas ilçe merkezindeki 100 dönüm arazisinde 'Yem Bitkisi Yetiştiriciliği' projesi kapsamında yetiştirilen arpa ve karışık yeşil ot hasadı yapıldı. Verimin iyi olduğu tarladan yaklaşık 25 ton ürün elde edildi. 1200 saman balyası yapılarak bunun 700'ü 'Kadın dayanışması ile koyun yetiştiriciliği' projesi kapsamında Milas ilçesinde destek alan 70 kadın üreticiye törenle dağıtıldı.Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 20 yıldır hazinede olan arazimizi tekrar müdürlüğümüze kazandırarak burada üreticilerimiz için yem bitkisi yetiştirdik. Hasat ettiğimiz yemleri kadın üreticiye dağıtıyoruz. 1200 balya elde edilen bu tarlamızdan balyaları üreticimize dağıtmaya devam edeceğiz. Biz destek vermeye devam edeceğiz, sizler üretmeye. Üretmek dışında başka şansımız yok dedi.(DHA)