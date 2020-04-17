Muğla'da 70 yaşındaki Ahmet dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Muğla'da 70 yaşındaki Ahmet dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Muğla'da yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kırtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, emekli maaşının bin lirasını bağışlayarak destek verdi.

Muğla'da yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Kırtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, emekli maaşının bin lirasını bağışlayarak destek verdi. Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Kırtaş, kampanyaya destek verme isteğini telefonla köy muhtarına iletti. Muhtarın bilgi verdiği Menteşe Kaymakamlığı Vefa Destek Hattı, jandarma ekiplerini Kırtaş'ın evine yönlendirdi. Jandarma ekiplerince bankaya getirilen Kırtaş, burada bin lira bağışta bulunarak makbuzunu teslim aldı. Gücünün yettiğince destek verdiğini aktaran Kırtaş, jandarma ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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