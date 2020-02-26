Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

14 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 71 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir evde, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 71 tüp kobra zehri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı.

El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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