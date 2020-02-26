Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi

6 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla 71 tüp kobra zehri soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Muğla'da 71 tüp yılan zehri ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla 71 tüp kobra zehri soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan yılan zehrinin ilçeye getirildiği bilgisi üzerine, Akyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramada, 71 tüp kobra zehri ve ruhsatsız 2 tabanca bulundu.


Olayla ilgili O.K, C.O, İ.E, H.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.


El konulan yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi
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