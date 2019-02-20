Muğla'da 72 Yaşındaki İngiltere Uyruklu Bir Kişi Müslüman Oldu

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere
uyruklu 72 yaşındaki Clif Peter Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı.
İlçede 14 yıldır yerleşik olarak yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu Barber, Müslüman olmaya karar verince Fethiye Müftülüğüne başvurdu.
Müftülükte düzenlenen törende, kelimeişehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı.
Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.
Barber, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamiyet ve peygamber hakkında okuduklarıyla dine sevgisinin çok büyüdüğünü söyledi.