Son Dakika Haberleri: Muğla'da 72 Yaşındaki İngiltere Uyruklu Bir Kişi Müslüman Oldu

Muğla'da 72 Yaşındaki İngiltere Uyruklu Bir Kişi Müslüman Oldu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu 72 yaşındaki Clif Peter Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı.

Muğla'da 72 Yaşındaki İngiltere Uyruklu Bir Kişi Müslüman Oldu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu 72 yaşındaki Clif Peter Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı.

İlçede 14 yıldır yerleşik olarak yaşamını sürdüren İngiltere uyruklu Barber, Müslüman olmaya karar verince Fethiye Müftülüğüne başvurdu.

Müftülükte düzenlenen törende, kelimeişehadet getiren Barber, Müslüman olup "Cemil" ismini aldı.

Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Barber, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslamiyet ve peygamber hakkında okuduklarıyla dine sevgisinin çok büyüdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlere Müjdeyi Verdi: 20 Bin Atama Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak 3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:10:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 72 Yaşındaki İngiltere Uyruklu Bir Kişi Müslüman Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]