Muğla'da 74 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir koyda jandarma ekiplerince 74 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mergenli Mahallesi'nde devriye faaliyeti yürüten ekipler İnardı Koyu'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Orta Afrika, Somali, Kamerun, Togo, Kamerun ve Mali uyruklu 74 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, ilçe jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.