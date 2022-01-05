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Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu

05.01.2022 17:10
Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 bin 500 fidan dikildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 bin 500 fidan dikildi.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler Derneği) iş birliğinde Sahil Koru Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Adabelenliler Derneği üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşma yapan Karaca, geçen yaz 65 bin hektar ağaçlık alanın yangınlar nedeniyle kaybedildiğini hatırlattı.

Bölgede 8 bin 500 fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaca, "Yeşil bir ülke, yeşil bir Fethiye için doğru bir iş yapıldığını düşünüyorum. Belediyemiz çevresel alanda çok güzel ödüllere layık görüldü. Alanı tahsis edenden, buradaki etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Adabelenliler Derneği Fethiye Temsilcisi Abdullah Taşçıoğlu ise yol boyunca fıstık çamı dikildiğini söyledi.

Dere kısmı, boydan boya daha sulak olduğu için yabani hayvanlara mersin gibi meyveli ağaçlar dikileceğini belirten Taşçıoğlu, "Yine yol kenarına kara selvi dikeceğiz. Fethiye'de tüm insanlarımızın piknik yapabileceği bir alan da burada yapılacak. Herkese katılımları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Fethiye Belediye Bandosu'nun konser verdiği törende 8 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu
Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu
Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu
Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu

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Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da 8 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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