Son Dakika Haberleri: Muğla'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum önlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki Kargı Adası güneyinde lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye ve Yemen uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
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