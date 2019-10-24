Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Deveboyu Burnu açıklarında lastik bota müdahale etti.

Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 Mısır, 2 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.