Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Deveboyu Burnu açıklarında lastik bota müdahale etti.
Ekipler, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 Mısır, 2 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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