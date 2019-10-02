Son Dakika Haberleri: Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Kargı ve Görecek Adası açıklarında tespit edilen 3 lastik bota müdahalede bulundu.

Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı.


Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında da bir lastik bota müdahale eden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Filistin uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Turgutreis ve Marmaris Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi
30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]