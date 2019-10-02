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Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

44 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'da 80 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası'ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 20 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

(Bekir Tosun - Tuba Ayhan/İHA)

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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