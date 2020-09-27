Muğla'da 80 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da 80 gram kokain ele geçirildi

Muğla'da düzenlenen operasyonda 80 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Muğla'da 80 gram kokain ele geçirildi, System.String[]

Muğla'da düzenlenen operasyonda 80 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin kullandığı otomobili ilçe girişinde durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 80 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Kokain, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 80 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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