Muğla'da 80 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da düzenlenen operasyonda 80 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin kullandığı otomobili ilçe girişinde durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 80 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:27 - Kaynak: AA
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