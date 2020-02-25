Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Halil Çırakoğlu'nun (80) kullandığı 48 TY 167 plakalı motosiklet, Bodrum- Milas kara yolu Kaynar mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Turgut K. yönetimindeki 34 VS 8039 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çırakoğlu, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Muğla'da 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Mehmet Halil, Bodrum, Milas, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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