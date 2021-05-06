Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor - Son Dakika

Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor

06.05.2021 16:20
Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun 2020 'İstatistiklerle Aile' verilerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun 2020 'İstatistiklerle Aile' verilerini paylaştı. Verilere göre, Muğla'da evde tek başına yaşayan hane halkı sayısı 2019 yılına göre yüzde 0,9 arttı.

Ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79

2020 yılında Muğla'da ortalama hane halkı büyüklüğü 2,79 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,30 kişi olurken, ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Muğla, 2,79 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü ile Türkiye'de 70'inci. sırada yer aldı.

Tek kişilik hane halkı oranı arttı

Muğla'da tek kişilik hane halkı oranı 2019 yılında yüzde 23 iken, 2020 yılında yüzde 23,9'a yükseldi. Muğla tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu 11'inci il oldu. Muğla'da bulunan 349 bin 803 hane halkı, tiplerine göre incelendiğinde; tek kişilik hane halkı sayısı 83 bin 777 (yüzde 23,9), tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 208 bin 159 (yüzde 59,5), en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 44 bin 995 (yüzde 12,9) ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı 12 bin 872 (yüzde 3,7) olarak gerçekleşti.

Çekirdek ailelerin yüzde 56,9'u eşler ve çocuklardan oluşuyor

Muğla ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı 57 bin 929 (yüzde 27,8), eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 118 bin 462 (yüzde 56,9), tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı 31 bin 768 (yüzde 15,3) olarak gerçekleşti. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin yüzde 27'si (8 bin 593 aile) baba ve çocuklardan oluşurken, yüzde 73'ü (23 bin 175 aile) anne ve çocuklardan oluşuyor.

Evliliklerin yüzde 1,1'i akraba evliliği

2020 yılında Muğla ilinde gerçekleşen 5 bin 944 evliliğin yüzde 1,1'i (65 evlilik) akraba evliliği oldu. Muğla'da yaşayan toplam 509 bin 565 evli bireyin yüzde 4,9'u (25 bin 125 birey) akraba evliliği yapmış. - MUĞLA

Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor
Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da 83 bin 777 kişi evde tek yaşıyor - Son Dakika


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