9 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taşyaka ve Patlangıç mahallelerinde 9 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Evlerdeki ayak izlerinin aynı kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Elektrikli bisiklet kullanan A.A. (33) şüpheli hareketlerde bulunması üzerine durdurdu.
Bu sırada kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan A.A'nın evinde yapılan aramada, çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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