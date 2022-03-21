Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

21.03.2022 18:51
Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi Bodrum'da operasyonla yakaladı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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