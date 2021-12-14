Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrol noktasında 90 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 90 litre etil alkol ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.