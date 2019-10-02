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Muğla'da 966 kolluk personeli, yaya geçidinde nöbet tuttu

34 dakika önce

Muğla'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının devamı niteliğinde olan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 966 kolluk personeli yaya geçidinde nöbet tuttu.

Muğla'da 966 kolluk personeli, yaya geçidinde nöbet tuttu, System.String[]

Muğla'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasının devamı niteliğinde olan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 966 kolluk personeli yaya geçidinde nöbet tuttu. Menteşe'deki Atatürk İlkokulu önünde düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliğine başta Muğla Valisi Esengül Civelek olmak üzere protokol üyeleri katıldı. Nöbete Atatürk İlkokulu öğrencileri de destek verdi.


Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermelerini sağlamak için geçen yıl 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundaydı.


Bu düzenlemeden hareketle; İçişleri Bakanlığı 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ederek ülke genelinde eş zamanlı olarak, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası başlatmıştı.


Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla Muğla ve tüm illerde eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi.


Muğla'daki etkinlik Menteşe'deki Atatürk İlkokulu önünde gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı farkındalık etkinliğinde sürücü ve yayalara bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - MUĞLA

Esengül Civelek, Yaya Geçidi, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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