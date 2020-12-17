Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

17.12.2020 23:11

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı, 10 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grubun yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçış hazırlığında olduğunu öğrendi. Takibe alan ekipler, Faralya Mahallesi'nde ormanlık alanda tekne beklerken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli de gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenlerin burada yapılan işlemlerinin ardın Fethiye kapalı spor salonuna konuldu. Yabancı uyrukluların işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

Fethiye, ihbar, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Muğla'da 97 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı - Son Dakika


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