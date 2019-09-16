Muğla'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:59 Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında iki ayrı lastik bota müdahale etti.
Ekipler, botta bulunan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak, Lübnan, Suriye ve Filistin uyruklu 99 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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