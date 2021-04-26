Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi - Son Dakika

Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi protesto edildi

26.04.2021 14:59
Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını

Muğla'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Vatan Partili bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Muğla'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Vatan Partili bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler, "ABD'nin soykırım yalanlarına karşı İncirlik ABD'ye kapatılsın" yazılı pankart ve Türk bayrağı açtı. Burada yapılan basın açıklaması sırasında ise "Soykım yapmadık, vatan savunduk", "Atatürk gençliği görev başında" ve "Soykırım yalanı Amerikan planı" yazılı dövizler taşındı.

Grup adına basın açıklaması yapan TGB Muğla İl Başkanı Ali Özgür, Biden'ın açıklamasının yok hükmünde olduğunu söyledi.

1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları emperyalist bir yalan olduğunu, hukuken hiçbir geçerlilik taşımadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının da bulunmadığını ifade eden Özgür şöyle konuştu:

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımının değil emperyalistlerin Çanakkale'de vatanımıza saldırışlarının yıl dönümüdür. 24 Nisan üzerimize silahlarını sürenlerin, yalanlarını da sürdükleri gündür. Yalanlarını da namlularını da başlarına geçirecek güçteyiz. Çünkü haklı olan taraftayız. Amerika'nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Korkmuyoruz. Arkamızda büyük mücadeleler ve kapı gibi mahkeme kararları var. Soykırım hukuki bir tanımdır. Ancak mahkeme kararlarıyla hükme bağlanabilir."

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Protesto, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi protesto edildi - Son Dakika


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