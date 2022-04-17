Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fethiye ilçesinde Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki çocuk, bir anda gözden kayboldu. Bölgedeki bir evin havuzundan ses gelmesi üzerine çocuğun havuza düştüğü anlaşıldı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından çocuk, İzmir'e sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.