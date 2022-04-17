Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi

17.04.2022 17:12
Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda sokakta arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki çocuk, yağmur suyunun doldurduğu havuza düşerek yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesinde Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki çocuk, bir anda gözden kayboldu. Bölgedeki bir evin havuzundan ses gelmesi üzerine çocuğun havuza düştüğü anlaşıldı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI ANCAK KURTARILAMADI

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından çocuk, İzmir'e sevk edildi.

3 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 yaşındaki çocuk yağmur suyu dolu havuza düşerek hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk yağmur suyu dolu havuza düşerek hayatını kaybetti
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da acı olay! 3 yaşındaki çocuk havuza düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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