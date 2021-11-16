Muğla'da açıklarında can sallarındaki 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım