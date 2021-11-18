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Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.11.2021 19:58
Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Muğla, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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