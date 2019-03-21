Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Adalet Ormanı"Na Bin 600 Fidan Dikildi

Muğla'da "Adalet Ormanı"Na Bin 600 Fidan Dikildi

31 dakika önce

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin 600 fidan dikildi.

Muğla'da
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin 600 fidan dikildi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde belirlenen 10 dönümlük alanda fidan dikme etkinliğine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, savcı ve hakimler ile denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçenin yüzde 67'sinin ormanla kaplı olduğunu söyledi.

İmza attığımız kalemden, sandalyeye, masaya kadar her şey ağaçtan üretildiğini ifade eden Şahiner, "Dolayısıyla ormanlarımızı korumamız, kollamamız gerekiyor. Ormanların en büyük düşmanı insan. ya ateş yakarak ya da sigara izmariti atarak ormanların yok edilmesini gözlemliyoruz. Bu anlamda ormanların korunması için birey olarak üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz." dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ise Adalet Ormanı'nı Fethiye'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:29 Kaynak: AA

Fethiye, Güncel
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