Afetzede 90 kadın çiftçiye 936 küçükbaş hayvan dağıtıldı - Son Dakika

Muğla'da orman yangınlarından etkilenen 90 kadın çiftçiye törenle 900 koyun ve 36 koç dağıtıldı.

"Kadın Dayanışmasıyla Koyun Yetiştiriciliği Projesi" dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, kürsüdeyken telefonla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi aradı.

Telefon aracılığıyla katılımcılara hitap eden Pakdemirli, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bu gibi faaliyetlerin çok büyük karşılığı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Muğla özelinde geçen yıl itibarıyla bazı travmalar yaşadık. O yüzden Muğla'ya karşı ayrı bir hassasiyetimiz var. Bu hassasiyetimiz devam edecek. İnşallah destek bizden, gayret çiftçimizden ve üreticimizden, bereket de Allah'tan." dedi.

Milletvekili Demir de yardımlaşma ve dayanışma için bir araya geldiklerini söyledi.

Muğla'nın yaz döneminde büyük bir yangın felaketi yaşadığını hatırlatan Demir, "Dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük bir felaketi yaşayıp da bu kadar hızlı tedbir alan, bu kadar hızlı yaralarını saran bir başka devletin olmadığını iddia ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böylesine güçlü. İşte devletin gücünü burada görüyorsunuz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise yangın nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden, tarımsal zararları oluşan tüm üreticilerin zararlarını karşılamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Törende daha sonra Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinden 90 kadına 900 koyun ve 36 koç dağıtıldı.

Proje kapsamında il genelinde 1000 kadın çiftçiye toplam 10 bin koyun ve 400 koç dağıtımı yapılacağı kaydedildi. Arıcıları desteklemek için ise 16 milyon liralık bir kaynak aktarıldığı belirtildi.