Muğla'da ağaç budanırken kafasına dal düşen kişi öldü - Son Dakika

Gözaltına alınan Osman Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemenin ardından Kaydır'ın cenazesi Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otelde çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaydır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde ağaç budayan Osman Ç'nin kestiği dal, iş arkadaşı Hüseyin Kaydır'ın (66) kafasına düştü.

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