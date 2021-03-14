Muğla'da ağaç budanırken kafasına dal düşen kişi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşının kestiği dal kafasına düşen kişi hayatını kaybetti.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde ağaç budayan Osman Ç'nin kestiği dal, iş arkadaşı Hüseyin Kaydır'ın (66) kafasına düştü.
Otelde çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaydır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Kaydır'ın cenazesi Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan Osman Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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