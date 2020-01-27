Muğla'da ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
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Muğla'da ağaçlar çiçek açtı

6 saat önce

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bazı ağaçlar çiçeklendi.

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Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bazı ağaçlar çiçeklendi.

Yüksek kesimleri karla kaplı ilçenin merkezinde, hava sıcaklığı 17 derece ölçüldü. Kesikkapı Mahallesi'ndeki Amintas Kaya Mezarları'nın bulunduğu bölgede bazı ağaçlar çiçek açtı.

Ağaçların oluşturduğu güzel görüntüyü fırsat bilenler, fotoğraf çekti.

Vatandaşlardan İbrahim Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş vaktinde Amintas Kaya Mezarları'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu sene ilçede havanın normalden daha sıcak geçtiğini dile getiren Özdemir, "Ağaçların çiçek açtığını görünce fotoğraflarını çektim. Çok güzel bir hava var. Çiçekler tarihi alanlarla çok güzel bir manzara oluşturmuş." diye konuştu.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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