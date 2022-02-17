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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

17.02.2022 15:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Dereköy Mahallesi'nde Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu'nun yakınında bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden öğrenci ve öğretmenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kedinin bulunduğu yere vincin sepetiyle ulaştı. Kurtarılan kedi, belediye personelinin elinde aşağı indirildi.

Kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edilirken, öğrenciler sevinç yaşadı.

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Ahmet Zeki, Bodrum, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika


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