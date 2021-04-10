Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçtaki yaralı kuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Torba Mahallesi Kaynar mevkisindeki bir ağaçta bulunan kuşun uçamadığını görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kurdukları merdivenle kuşu, bulunduğu yerden aldı. Ayağının kırıldığı belirlenen kuş, tedavisi için Bodrum Belediyesi Torba Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ağaçtaki yaralı kuş kurtarılıp tedavi altına alındı - Son Dakika