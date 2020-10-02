Muğla'da ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Şaban Özdemir (51), Ekşiliyurt Mahallesi'nde budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Ağacın yanında Özdemir'i hareketsiz bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:37 - Kaynak: AA
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