Muğla'da ahşap ev yandı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında ahşap ev tamamen yandı.
İlçeye bağlı kırsal Çöğmen Mahallesi Mersinseki mevkisinde 90 yaşındaki Dudu Yavuz'un yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede tüm evi alevler sardı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Dudu Yavuz'un yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.