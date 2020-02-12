Muğla'da ahşap ev yandı - Son Dakika
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Muğla'da ahşap ev yandı

6 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında ahşap ev tamamen yandı.

Muğla'da ahşap ev yandı, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında ahşap ev tamamen yandı.

İlçeye bağlı kırsal Çöğmen Mahallesi Mersinseki mevkisinde 90 yaşındaki Dudu Yavuz'un yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Ahşap olması nedeniyle kısa sürede tüm evi alevler sardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Dudu Yavuz'un yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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