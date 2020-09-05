Muğla'da Ak Parti kongreleri Menteşe ile başladı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Ak Parti kongreleri Menteşe İlçe Kongresi ile başladı. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Ak Parti Menteşe ilçe Başkanlığı görevine atanan Eray Çiçek, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Menteşe İlçe Kongresi'nde tek liste ile gidilen seçimde bu kez sandıktan çıktı.

Pandemi nedeniyle sadece delegelerin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilen kongrede konuşan Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "Eylül ayı içinde kongrelerimizi bitireceğiz. Sadece delege arkadaşlarımızı kongreye davet ettik. Eski il ya da ilçe başkanı tabiri yanlıştır. Çünkü bu davada hizmet etmenin makamla alakası yoktur. Bizler de gelip geçiciyiz. Bu şuur altında hizmet ediyoruz. 2001 yılında yolculuğuna başlayan partimiz tüm seçimlerde birinci parti oldu. Muğla'da maalesef bu başarı ortalamasını yakalayamadık. 2019'da başarılı olacağız dediğimizde bize inanmadılar. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak 7 belediye alma başarısını elde ettik. İnanırsanız başarırsınız. Önümüzdeki yerel seçimde Büyükşehiri alacağız" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından tek liste ile gidilen seçimde Eray Çiçek Ak Parti Menteşe İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Ak Parti Menteşe İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Üğe, Ahmet Zeybek, Alperen Üzer, Beralp Bilgihan, Binnaz Uyanık, Cansu Mertoğlu, Cemil Demirtaş, Coşkun Akyol, Erdal Çelebi, Esat Kanal, Gökhan Çapar, Günnur Koçar, Halil İbrahim Yüksel, Haydar Bedel, İrem Batıbeki, İsmail Şimşek, Mustafa Algan, Mustafa Çulha, Osman Öztürk, Öner Altaş, Öznur Genek, Ramazan Ertel, Saadettin Hergün, Serap Kanmaz, Sertaç Soğancı, Talat Atasoy, Yasemin Çoban, Yaşar Köroğlu, Zeynep İlhan. - MUĞLA