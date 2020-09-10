Muğla'da akrabasının altınlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Milas Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından çalışma başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda A.D'nin akrabası S.D. altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan A.D, evinde sakladığı 90 bin lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

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