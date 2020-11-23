Muğla'da alevler, 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi - Son Dakika

Muğla'da alevler, 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi
23.11.2020 16:53
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, zeytinlikte yangın çıktı.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, zeytinlikte yangın çıktı. İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürülen yangında, 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bugün saat 15.20 sıralarında yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ile müdahale edildi. Alevler 1 saatte yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.
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