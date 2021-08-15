Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz? - Son Dakika

Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen orman yangınların açtığı yaralar sarılmaya devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

TOMA DESTEĞİ ORMANCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Orman yangınlarına müdahale etmek için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çövenli Ayyolu mevkiine giden orman çalışanlarının, destek için bölgeye gelen TOMA'ları gördüğü anda yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.

''CENNETTEN Mİ DÜŞTÜNÜZ''

Ekipler, yangın söndürmeye desteğe gelen TOMA'ları sevinçle karşıladıkları o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, bir ormancının "Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Cennetten mi düştünüz? Böyle bir şey olmaz" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giden TOMA'ları gören ormancıların o anları sosyal medyada hızla yayıldı.