Son Dakika Haberleri: Muğla'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Muğla'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

Muğla'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Özkan Kapulu idaresindeki 48 AG 975 plakalı ambulans, Hatice Köroğlu yönetimindeki 48 PT 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hatice Köroğlu ile otomobildeki Ayşe Tol ve ambulanstaki sağlık personeli Neslihan Yılmaz ile Sümeyra Uğur yaralandı.

Ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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