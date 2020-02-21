Muğla'da ambulans şoförünün bıçakla kovalanması - Son Dakika

Muğla Sağlık-Sen İl Başkanı Özcan Çiçek, ambulans şoförünün bıçakla kovalanmasına ilişkin, "Tek gayeleri sağlık hizmeti sunmak, şifa vermek, can kurtarmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet asla kabul edilemez." dedi.

Çiçek, yaptığı açıklamada, şiddetin, sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ettiğini, sağlık hizmeti sunumunu da engellediğini belirtti.

Bir kişinin, hasta annesine yardım eden Muğla 112 Acil Servis ekibine bıçakla saldırdığını üzüntü ve endişeyle öğrendiklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda aynı zamanda alkollü olduğunu öğrendiğimiz şahsın ekibimize zarar verememiş olması en büyük tesellimizdir. Tek gayeleri sağlık hizmeti sunmak, şifa vermek, can kurtarmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet asla kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin olduğu her yerde dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Sağlık çalışanları olarak bizler, bayram, tatil, gece-gündüz demeden ailesinden fedakarlık yaparak özveriyle çalışan büyük bir aileyiz. Lütfen sağduyulu olun ve şifa veren ellere zarar vermeyin."

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ambulans şoförünü bıçakla kovalayan şüpheli dün tutuklanmıştı.