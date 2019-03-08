Muğla'da Ambulans Teslim Töreni

Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansı yetkililere teslim etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansı yetkililere teslim etti.



AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı tarafından Bodrum'a yeni ambulanslar istendi. Başkan adayı Ateş'in girişimleriyle hızlandırılan ambulans ilçeye ulaştı. Gölköy Mahallesi'ndeki 112 acil merkezine gönderilen ambulans, başkan adayı Dr. Tahir Ateş tarafından incelendi.



Ateş, törende yaptığı açıklamada, Bodrum'da 7 mahallede 112 ambulans merkezi olduğunu söyledi.



112 ambulanslarından bazılarının miadını doldurmak üzere olduğunu, sık sık arızalandığını ifade eden Ateş, "Bunun üzerine bakanlıkla görüşmelerimizi yaptık. Şu anda Muğla'ya gelen 5 ambulanstan bir tanesi Bodrum'a verildi. Üç ambulansın daha değiştirilme ihtiyacı var. Onlar şu anda çalışıyor ama ilerleyen dönemde değiştirilecek." diye konuştu.



Ateş, sistemin daha iyi olduğu arızanın daha az olduğu, donanımın daha iyi olduğu ambulanslar için istekte bulunduklarını belirtti.



İlçe nüfusunun yaz aylarında bir buçuk milyona ulaştığına dikkati çeken Ateş, "Bunun için motorize ekipleri daha aktif bir hale getireceğiz. İhtiyaç bölgelerini belirleyip sağlık müdürlüğümüzle koordineli çalışarak gereken yerlere 112 istasyonlarını hep beraber yapacağız." dedi.



Ambulansı görevlilere teslim eden Ateş, yetkililerden bilgi alarak eksik olan malzemeler için not aldı.



Ambulansı teslim etmek için Yalıkavak 112 Acil Merkezi İstasyonunda, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ve partililer de hazır bulundu.

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