Muğla'da antik kent yakınlarında yazıtlar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muğla'da antik kent yakınlarında yazıtlar bulundu - Son Dakika Magazin

Muğla'da antik kent yakınlarında yazıtlar bulundu

7 saat önce

Sidyma Antik Kenti Araştırma Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur, AA muhabirine, antik Likya bölgesinde yaptıkları yüzey araştırmada çeşitli yazıtlara ulaştıklarını söyledi.

Muğla'da antik kent yakınlarında yazıtlar bulundu, System.String[]

Sidyma Antik Kenti Araştırma Başkanı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur, AA muhabirine, antik Likya bölgesinde yaptıkları yüzey araştırmada çeşitli yazıtlara ulaştıklarını söyledi.


Araştırma görevlileri Fatma Avcu ile Hüseyin Uzunoğlu'nun Ksanthos-Sidyma yolunun ve yeni yazıtların bilimsel çalışmasını tamamladıklarına değinen Onur, buna göre antik kentin yakınlarındaki Dereboğazı Mezarlığı'nda bulunan miltaşlarından ilkinin Commodus döneminden olduğu, yolların onarımının Vali C. Pomponius Bassus Terentianus denetiminde gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldığını bildirdi.


1500 yıllık hastane yazıtı


Yazıtlar arasında Sidyma ve civarındaki çeşitli köylerde Hristiyanlık döneminden bir hastaneye ait vezinli bir yazıtın yer aldığını aktaran Onur, şunları kaydetti: "Antik kente yakın Ge Mahallesi'ndeki mezarlıkta bulunan ve bölgede ilk kez rastlanılan hastane yazıtında, yabancılara ve kendisini hasta hissedenlere yönelik sözler yer alıyor. Beşinci ya da altıncı yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz 1500 yıllık yazıt, olasılıkla konukevi ya da bakımevinin varlığını gösteriyor. Yazıtta, 'Bu yapı, yabancılar için bir liman, hastalar içinse bir tedavi yeridir. Merhamet o hasta düşen kimselere.' cümleleri bulunuyor."


Bölgede daha önce bir hastaneye ait yazıtın bulunmadığını ifade eden Onur, söz konusu hastane ya da hasta bakım yerinin nerede olduğuna ve yazıtın da nereden getirildiğine dair bir bilginin olmadığını belirtti.


1800 yıllık "Dostlar" yazılı mezat yazıtı


Ayrıca çalışmalarda altı yeni mezar yazıtı da bulunduğuna değinen Onur, en ilginç olanın ise "Dostlar" diye başlayan yazıt olduğunu bildirdi.


Bunun 1800 yıllık bir yazıt olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Onur, "Yazıtın bir arkadaş grubuna ait olduğu bilgisine ulaşıldı. 'Dostlar' kelimesiyle başlayan yazıtta, ölen kişinin ve onun cenaze işlemlerini yapan arkadaşlarının isimleri yer alıyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:09 
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