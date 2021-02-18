Muğla'da antik kentlere destek protokolü imzalandı - Son Dakika

Muğla'da kültür mirası antik kentlerin korunması için destek protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Orhan Tavlı, proje kapsamında bugüne kadar sekiz antik kent için protokol imzalandığını ve diğer antik kentler için de destek protokolü çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının kentte yürütülen arkeolojik kazılara yardımcı olarak Muğla'nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak olduğunu vurgulayan Tavlı, Muğla Valiliğinin himayesinde yetkili kurum ve kişiler arasında Stratonikeia, Lagina, İdyma ve Akyaka Ortaçağ Kalesi, Beçin Kalesi ve Ören Yeri, Euromos Antik Kenti, Knidos Antik Kenti ile Kaunos Antik Kenti için protokol imzalandığını ifade etti.

Muğla'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Tavlı, "İlimiz, çok sayıda kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı, müze, ören yerleri, tescilli yapıları gibi tarihsel ve kültürel değerleri ile kültür turizmi için de oldukça yüksek bir potansiyele sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Muğla, her köşesinden tarih fışkıran adeta bir açık hava müzesi konumunda. İlimizin her köşesinde ayrı bir tarihi değer, ayrı bir kültürel zenginlik mevcut." diye konuştu.

Muğla'nın sahip olduğu tarihi değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile sektörde faaliyet gösteren STK'lar arasında iş birliği gerçekleştirdiklerini anlatan Tavlı, protokol yapılan kurumlar ile kazı başkanlıklarının iş birliğinde yapılacak ortak kültürel faaliyetlerle kentin daha iyi tanıtılacağını dile getirdi.

Tavlı, ilk defa Muğla'da başlatılan projenin kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve tanıtılması çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracağını kaydetti.

İmzalanan destek protokolleriyle imkanlar doğrultusunda protokole taraf üyeleri ile kazı başkanlıkları arasında ortak faaliyetlerin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin tanıtımı amacıyla taraflara ait dergi, web sayfası gibi platformlarda yer almasının sağlanacak.

Protokol kapsamında TÜRSAB tarafından ören yerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve daha fazla ziyaretçi çekmesi amacıyla geziler düzenlenecek, ören yeriyle ilgili farklı dillerde tanıtıcı metinler oluşturulacak, eğitim seminerleri düzenlenecek.